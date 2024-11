UM LEÃO PELA FRENTE

Corinthians vai contar com quatro desfalques no setor defensivo contra o Vitória

Confronto contra o clube rubro-negro ocorre neste sábado (9), a partir das 16h30

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 15:39

André Ramalho está lesionado e não enfrenta o Vitória no Barradão Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O momento do Corinthians no atual Brasileirão nunca foi tão bom. Além dos quatro jogos de invencibilidade, o Timão está fora da zona de rebaixamento e chega à 33ª rodada após vencer o clássico contra o Palmeiras por 2x0 no início da semana. O duelo contra o Vitória ocorre neste sábado (9), a partir das 16h30.

A motivação do embalo na reta final de Campeonato Brasileiro, no entanto, vai precisar lidar com imprevistos. O treinador argentino Ramón Díaz não poderá contar com quatro defensores para o confronto. Em contrapartida, o meia Igor Coronado cumpriu suspensão e está de volta.

Machucados, os zagueiros André Ramalho e Cacá são ausência em Salvador. Com o baixo número de zagueiros no elenco, a tendência é de que o treinador volte ao esquema com quatro defensores. Suspensos pelo terceiro amarelo contra o Palmeiras, os laterais Matheuzinho e Hugo dão lugar a Fagner e Matheus Bidu como titulares diante do Leão.