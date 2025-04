"VIRAR A CHAVE"

Em crise na temporada, Vitória recebe o Flamengo com o objetivo de voltar a vencer

Partida contra os cariocas ocorre neste domingo (6), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 05:00

Vitória recebe o Flamengo no Barradão, pela 2ª rodada do Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo sua primeira crise na atual temporada, o Vitória terá uma nova missão pela frente para tentar voltar a vencer e conquistar seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o adversário será o Flamengo. A partida, válida pela 2ª rodada do Brasileirão, acontece neste domingo (6), no Barradão. A bola rola às 18h30.>

Diante dos cariocas, os comandados de Thiago Carpini vivem seu pior momento na temporada. Apesar de ter apenas três derrotas no ano, todas aconteceram no recorte dos últimos sete jogos. Dentro desse mesmo período, o Leão só conseguiu vencer um único confronto, contra o Sport, pela Copa do Nordeste. Vindo de um empate em casa na Sul-Americana, o treinador rechaçou a possibilidade dos jogadores não estarem em suas melhores condições psicológicas, mas reconheceu que o momento interfere dentro de campo.>

“Essa insegurança atrapalha. O atleta quer muito acertar, ele não quer comprometer. E essa ansiedade acaba atrapalhando. A responsabilidade não é do Raul ou do Neris. É nossa, começa comigo. Precisamos ajustar isso. Vamos enfrentar adversários que só precisam de meia chance para fazer um gol. Então precisamos minimizar os erros rápidos. Isso vai melhorar. Me preocuparia mais se fossemos um time que sofre gols com erros coletivos, com triangulações, sofrendo tabelas. Isso é mais difícil de ajustar”, explicou.>

Além da necessidade em mostrar uma reação para os torcedores rubro-negros, o Vitória vai precisar superar um tabu, já que não vence a equipe carioca dentro de casa desde o Brasileirão de 2013. Desde então, aconteceram mais cinco confrontos no Barradão, com quatro derrotas pelo placar de 2x1 e um empate por 2x2 em 2018.>

Em todas as competições, foram disputados 50 jogos entre as duas equipes, sendo 30 vitórias do Flamengo, 10 empates e 10 resultados positivos para o Vitória. Com o mando de campo dos baianos, o Leão conseguiu vencer seis vezes e empatar em outras seis partidas, mas foi derrotado 11 vezes.>

Para o confronto deste domingo (6), o Leão só não vai poder contar com os centroavantes Carlinhos e Renato Kayzer. O camisa 99 está emprestado pelo Flamengo ao Leão, que precisaria desembolsar R$ 1 milhão para contar com o jogador no confronto, o que não deve acontecer. Já a nova contratação para o ataque está na transição e deve estrear na próxima semana. Em contrapartida, Carpini terá Matheuzinho e Baralhas de volta para o confronto, a dupla ficou de fora da primeira rodada por lesão.>

Já o adversário vem de um resultado positivo na Venezuela, pela Libertadores, e também chega ao Barradão em busca da primeira vitória na competição. Para isso, o treinador Filipe Luís vai contar com o reforço de quatro jogadores que representaram suas seleções na última Data Fifa. São eles: Arrascaeta (Uruguai), Gerson (Brasil), Plata (Equador) e Wesley (Brasil).>