BRASILEIRÃO

Vitória x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Partida contra os cariocas ocorre neste domingo (6), a partir das 18h30

Após ser derrotado pelo Juventude na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai precisar virar a página para buscar os primeiros três pontos na competição. Desta vez, a pedreira será maior. A segunda rodada do Brasileirão acontece neste domingo (6), contra o Flamengo, no Barradão. A bola rola às 18h30. Confira informações sobre a partida.>