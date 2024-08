SÉRIE A

Vitória encara o Cuiabá em duelo direto contra a zona de rebaixamento

Equipes medem forças no Barradão neste sábado (3), às 16h, em jogo válido pela 21ª rodada

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 05:00

Lucas Arcanjo foi titular em todos os jogos do Vitória na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro já está em sua metade final e, a cada rodada, o torcedor do Vitória precisa torcer para o time escapar da zona de rebaixamento. Neste sábado (3), às 16h, há mais um duelo direto entre dois times que brigam contra o Z4, diante do Cuiabá. O confronto vai marcar um fim de semana de infelicidade para baianos ou para mato-grossenses. Afinal, apenas um dos clubes pode ter a chance de terminar a 21ª rodada da Série A fora da degola.

Diante do Dourado, o técnico Thiago Carpini não terá vida fácil. Além de ser desfalque por receber o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras, o treinador tem uma lista extensa de ausências para o jogo. O lateral esquerdo Lucas Esteves e o volante José Breno também estão suspensos. Além deles, Camutanga, Caio Vinícius e Bruno Uvini seguem fora por lesão. A novidade nessa lista fica por conta dos cortes de Everaldo (cansaço muscular) e Willean Lepo (desconforto no joelho e sintomas gripais).

Com os desfalques, a tendência é de que as duas laterais sofram mudanças. No lugar de Esteves e Lepo, entram PK e Raúl Cáceres. No meio de campo, o volante Luan Santos, que era titular da equipe antes de se lesionar, pode voltar. Há também chance que a trinca que iniciou a partida contra o Palmeiras seja mantida diante do Cuiabá.

No ataque, Janderson e Alerrandro brigam pela vaga de centroavante. Para a partida, o Vitória relacionou pela primeira vez o atacante Carlos Eduardo, que pode pintar no decorrer do jogo. O responsável por comandar a equipe à beira de campo será o assistente técnico Estephan Djian.

No histórico, o Leão enfrentou o Cuiabá em apenas cinco oportunidades, sendo quatro na Série B e uma no atual Brasileirão. Quem leva vantagem é o rubro-negro, com duas vitórias, contra apenas uma do Dourado. Os outros dois duelos terminaram empatados, sendo o último deles em junho, pelo primeiro turno da Série A 2024. Vale destacar que a média de gols é alta, com 3,4 bolas na rede por jogo.

O Cuiabá

Para o confronto contra o Vitória, o técnico Petit tem todo o elenco à disposição. O meia Lucas Fernandes, o volante Filipe Augusto e o atacante Derik Lacerda foram liberados pelo departamento médico. A tendência é de o último entre na vaga de Jonathan Cafú e forme o trio ao lado de Isidro Pitta e Deyverson.