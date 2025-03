SELEÇÃO BRASILEIRA

Endrick esquentou o banco no jogo contra Colômbia por ser 'baixinho'

Técnico do Brasil, Dorival Junior optou por Matheus Cunha em vitória no Mané Garrincha

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2025 às 12:10

Endrick em treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick sequer saiu do banco na vitória do Brasil sobre a Colômbia, por 2x1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos pedidos dos torcedores pelo jogador do Real Madrid, o técnico da Seleção optou pela entrada de Matheus Cunha, frustrando boa parte dos 70 mil presentes no Mané Garrincha. Uma escolha que teve influência das alturas dos atletas.>

O atacante do Wolverhampton, que foi para o jogo na vaga de João Pedro (1,82m de altura), mede 1,84m. São 11 cm a mais que Endrick, que tem 1,73m. A preocupação do treinador tinha relação com o forte jogo aéreo da Colômbia. Vale citar que, no momento da troca, a partida ainda estava empatada em 1x1.>

No fim, após Vini Jr colocar o Brasil à frente, até o zagueiro Léo Ortiz entrou com o objetivo de cortar cruzamentos. A lógica da altura também foi utilizada pela comissão técnica no substituto de Gerson, que saiu lesionado. Joelinton (1,86m) entrou, enquanto André (1,76m) ficou entre os reservas.>