VEJA O ESTADO

Entenda o que fez o gramado da arena do Athletico-PR ficar marrom

Comentários questionando a manutenção do gramado ocorreram após o empate do Furacão contra o Operário-PR

O visual marrom do gramado da Ligga Arena no empate do Athletico-PR em 1x1 contra o Operário-PR chamou a atenção dos torcedores e também levantou dúvidas sobre a manutenção do campo. O confronto, válido pela quarta rodada do Paranaense, ocorreu na noite de quarta-feira (22).>