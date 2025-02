MANIPULAÇÃO

Entenda por que a Anvisa proibiu a venda de suplementos da Black Skull

A empresa foi proibida de comercializar 19 itens por padronizar doses que só podem ser produzidas individualmente segundo a lei

Muitos dos suplementos que foram proibidos já eram famosos e amplamente vendidos pela Skull, a exemplo do Prostate Black, que atua reduzindo a hiperplasia prostática benigna, um crescimento exagerado da glândula prostática que dificulta a saída da urina. Outro proibido foi o Krakatoa, que atua no aumento do metabolismo baseado no uso de orlistate, um remédio para emagrecer. >