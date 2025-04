DISCORDÂNCIA

Entenda por que Carpini não colocou Claudinho em campo na Sul-Americana: 'Os problemas da sua casa só você sabe'

A torcida rubro-negra questionou a decisão do técnico em deixar o lateral-direito no banco

Em meio à decepção pelo empate com o Universidad Católica de Quito pela estreia na Sul-Americana na última quarta-feira (2), a torcida rubro-negra encheu as redes sociais de reclamações com o técnico Thiago Carpini. Uma das mais destacadas dentre elas é a decisão do treinador em manter o lateral-direito Claudinho no banco, muito questionada pelos torcedores.>