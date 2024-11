ESTÁDIO SEGURO

Entidades se reúnem para definir segurança no jogo entre Brasil x Uruguai

Helicópteros, drones e câmeras com reconhecimento facial serão utilizados para garantir a segurança de torcedores na Fonte Nova

Os preparativos para a segurança do público na partida entre Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, avançaram com a reunião realizada nesta quinta-feira (7) entre as entidades envolvidas no jogo. O encontro contou com membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federação Bahiana de Futebol (FBF) e o Governo do Estado. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, em 19 de novembro. Saiba onde comprar ingressos.