BAIANÃO

Erick Pulga comenta brigas no final do Ba-Vi: 'Clássico é sempre acirrado, os ânimos se exaltam'

O tricolor baiano foi campeão do Baianão em cima do Vitória com placar agregado de 3 a 1



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 23 de março de 2025 às 21:34

Erick Pulga pelo Bahia Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

No Barradão, o Bahia se consagrou campeão baiano em cima do maior rival, após empatar em 1 a 1 e completar o placar agregado de 3 a 1. Longe da torcida tricolor, o clube comemorou o primeiro título do ano, após um 2024 sem levantar nenhuma taça.>

"É longe dos nossos domínios, mas a gente foi muito forte, foi resiliente, e conseguiu um título muito importante para esse grupo", avaliou Erick Pulga, atacante tricolor. Para ele, apesar da pressão trazida pelo Vitória, o jogo foi de acordo com o que o elenco do Bahia esperava.>

"Nada diferente daquilo que a gente imaginava. A responsabilidade de virar o placar era deles. Eles conseguiram fazer o gol ali mais para o final do jogo, que naturalmente ia fazer com que a pressão aumentasse, mas a gente conseguiu suportar muito bem. A nossa defesa foi bem. O Marcos fez uma grande uma grande partida, digna do goleiro que ele é", elogiou.>

"Tá todo mundo de parabéns pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o desde o início de janeiro, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano abençoado para todos nós. Já começamos com um título importante", afirmou Pulga.>

Apesar da alegria, o jogo foi marcado por muitas brigas e confusões, que resultaram em nove amarelos e quatro vermelhos em um só jogo. Quanto à maior discussão, localizada no final do jogo, Erick afirmou ser característica de clássico: "A gente sabe que clássico é sempre muito acirrado, disputado. Os ânimos se exaltam, principalmente quando tem gol, algum lance mais ríspido de falta". >