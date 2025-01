COPINHA

Estádio da Copinha tem árvore no meio da arquibancada

O estádio de Santa Fé preserva a árvore que serve de casa para seu mascote em meio aos torcedores

Marina Branco

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 13:21

Árvore no estádio de Santa Fé Crédito: Liu Rodrigues/Santa Fé

Um dos estádios utilizados na Copinha é, no mínimo, curioso. Em Santa Fé do Sul, cidade que recebe jogos do Grupo 2 do torneio, uma árvore interrompe as arquibancadas e fica ao lado dos torcedores, marcando a presença viva do mascote do clube que sedia o estádio.

Lutando pela conservação das araras-canindé, muito comuns na cidade, a decisão de manter a planta no meio do estádio Evandro de Paula o tornou diferente de todos os outros em visual e conforto. Assistindo aos jogos na sombra e de um jeito diferente, a torcida tem uma experiência inédita com o esporte.

A árvore está ali por um projeto de preservação ambiental de três moradores de Santa Fé, que buscavam preservar as araras que moram na planta e são, inclusive, mascotes do clube anfitrião do estádio, o Santa Fé.

Na camisa do clube, estão os desenhos das araras que todo torcedor do Santa Fé conhece ao subir nas arquibancadas, levando sua identidade consigo a todo tempo. “Elas usam a árvore do estádio muito para a alimentação, fica cheio de arara. Então, quando teve todo o processo de filiação do clube, eles questionaram sobre o projeto para que ela não fosse cortada”, conta Liu Rodrigues, coordenador da equipe.

“Ela faz uma sombra, tem uma estrutura, faz parte do complexo, por isso não pode ser mexida. Tem um certo cuidado, é bastante interessante, com ninhos de arara e tudo mais. Acabou fazendo um ambiente de consciência ecológica e é um estádio diferente de muitos em função disso”, completou.