BAHIA

‘Eu vou estar preparado’, diz Ademir sobre possibilidade de ser titular contra o Fortaleza

Atacante do Bahia marcou o gol de empate contra o Atlético-MG no Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de junho de 2024 às 19:17

Ademir diz estar preparado caso seja titular contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A volta de Belo Horizonte para Salvador com um ponto na tabela confirmou o Bahia na 2ª colocação do Brasileirão. Com o próximo jogo marcado somente para o dia 13, o tricolor ganhou mais de uma semana de preparação para enfrentar o Fortaleza, na Arena Fonte Nova. Autor do gol de empate com o Atlético-MG, o atacante Ademir disse estar preparado para a possibilidade de começar a partida contra o Leão do Pici entre os onze iniciais.

“Titular a gente quer ser sempre, mas aí quem vai escolher é o professor. Ele quem decide, quem vai estudar o time do Fortaleza e ver quem se encaixa melhor nas características do jogo. Mas, independente disso, eu vou estar preparado. O tempo que tiver, eu vou dar o meu melhor”, garantiu.

O camisa 7 do Esquadrão aparece como forte concorrente para ficar com a vaga de Thaciano, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele não aparece na formação inicial há sete jogos, desde abril. Rafael Ratão, Biel e Oscar Estupiñán também são opções do técnico Rogério Ceni.

Durante a entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, Ademir ressaltou que a titularidade é conquistada nos treinos e nos jogos. Para ele, todos os jogadores precisam estar preparados para manter o ritmo e cumprir o que for pedido por Ceni nas partidas.

O atacante também foi questionado sobre uma possível dupla com o lateral Gilberto, já que Santiago Arias foi convocado pela seleção da Colômbia e desfalca o tricolor.

“Quem vai dizer o posicionamento é o professor e, onde ele determinar, eu vou estar à disposição. Torço para que o Gilberto entre e vá muito bem, é um cara que merece. O grupo torce por todos aqui, sem vaidade. O importante é o grupo vencer e estar pronto para jogar em qualquer posição que o professor pedir”.

Contra o Atlético-MG, Ademir anotou um golaço para empatar a partida em 1x1, na Arena MRV. Nem mesmo o goleiro Éverson e sua altura de 1,92m conseguiram impedir o atacante de balançar as redes. Nascido em São Paulo, Ademir chegou ao Bahia comprado junto à equipe de Minas Gerais. Em três confrontos contra o ex-clube com a camisa do Bahia, o ponta marcou dois gols.

“Todo gol é especial, independente contra quem for, é um momento épico no jogo que a gente busca a todo tempo. Para mim, é especial, independente contra quem vá jogar. É sempre especial marcar um gol aqui pelo Bahia”, disse.

O atacante também revelou que, dois dias antes do jogo, havia tentado um chute parecido com o gol marcado no domingo. “Eu tinha arriscado um desses no treino e o Marcos Felipe foi muito feliz na defesa. Aí eu pensei que, se tivesse uma chance no jogo, iria arriscar. Graças a Deus, deu certo”.

Sobre a fase atual, o próprio Ademir avaliou que continua empenhado em recuperar a boa forma. O atacante de 29 anos estava desde o dia 25 de fevereiro sem marcar com a camisa tricolor.