HONRARIA

Éverton Ribeiro pode receber título de Cidadão Baiano

Um projeto para tornar o capitão do Bahia um cidadão baiano foi apresentado à Alba

O torcedor do Bahia já considera Éverton Ribeiro um baiano faz tempo. Desde que deixou o Flamengo para integrar o time tricolor, o capitão do Esquadrão vestiu a camisa muito além do campo, e conquistou o coração e a confiança da torcida.>

Agora, um novo gesto de acolhimento pode estar chegando para Éverton, com a proposta de torná-lo cidadão baiano pela Assembleia Legislativa da Bahia. O título de cidadão baiano pode ser entregue ao jogador após a apresentação do projeto pelo deputado estadual Matheus Ferreira (MDB).>

Ainda é necessário que a honraria passe por aprovação antes da entrega, e a proposta está sob avaliação. Na argumentação, consta a participação do capitão nas campanhas sociais do Bahia, participando da sociedade baiana.>

"O Esporte Clube Bahia promove campanhas em favor da igualdade e da justiça social, e o atleta tem demonstrado muita intimidade com os temas, dedicando a sua imagem à promoção da igualdade e da justiça social em sinal de comprometimento com as questões relacionadas ao povo da Bahia e do Nordeste", afirma o documento.>