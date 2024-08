MAIS UMA DERROTA

Everton Ribeiro reconhece má fase do Bahia e pede apoio: 'Temos que olhar para nós mesmos'

O Bahia não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, no Maracanã, o tricolor tropeçou pela quinta vez seguida e aumentou o jejum de triunfos na competição. Levando em consideração o empate por 1x1 com o Botafogo nas oitavas da Copa do Brasil, o clube baiano chegou ao sexto jogo sem vencer.