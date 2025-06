DRAMA FORA DE CAMPO

Ex-atacante do Flamengo desabafa: 'Deixei a Bola de Ouro escapar'

Em entrevista, Adriano Imperador relembra apoio da Inter, os traumas após a morte do pai e como a dor fora de campo afetou sua carreira no auge.

Aos 43 anos, Adriano Imperador voltou a falar sobre sua trajetória no futebol e os desafios que enfrentou fora dos gramados. Em entrevista ao programa Fenomeni, do Prime Video, o centroavante carioca declarou para o ex-atacante Luca Toni que teria sido escolhido o melhor do planeta se tivesse a mentalidade atual. >