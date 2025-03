NOVO DESTINO

Ex-Bahia é anunciado como reforço de clube da Série B

Jogador chega para o setor de criação do Coxa

Depois de deixar o Bahia, o uruguaio Carlos de Pena acertou com um novo clube. O meia foi anunciado como reforço do Coritiba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. >