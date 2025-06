RECUPERAÇÃO

Ex-jogador Lúcio fala de acidente que queimou 20% do seu corpo: 'Caminhada é longa'

Ex-capitão da seleção brasileira passou por quatro cirurgias

Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (4), o ex-jogador Lúcio falou pela primeira vez sobre o acidente doméstico que sofreu há três semanas. O ex-zagueiro, que teve 20% do corpo queimado após uma explosão em uma lareira, passou por quatro cirurgias e se preparava para receber alta hospitalar no momento da conversa. >