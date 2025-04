LUTO NO FUTEBOL

Ex-jogador morre em uma festa na Colômbia aos 47 anos

Jorge Bolaño disputou a Copa do Mundo de 1998 e não resistiu a um ataque cardíaco

"Com profundo pesar, expressamos nossas sinceras condolências à família e entes queridos de Jorge Eladio Bolaño Correa, ex-jogador da Seleção Colombiana Masculina, jogador profissional de futebol e treinador, que faleceu neste domingo, 6 de abril, na cidade de Cúcuta. […] Jorge deixou uma marca inapagável no futebol colombiano e internacional", informou a entidade, em nota.>

"A morte de Jorge Bolaño deixa um vazio no coração daqueles que o conheceram e admiraram. Seu legado como jogador de futebol e treinador viverá na memória do esporte colombiano", completou a FCF.>

Filho de Óscar Bolaño, lateral da seleção colombiana que terminou com o vice da Copa América de 1975, Jorge Eladio Bolaño Correa nasceu em 28 de abril de 1977, em Santa Marta. Ele começou a carreira no Junior de Barranquilla e, enquanto atuava pelo clube, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 1998 na França e a Copa América de 1999 no Paraguai.>