MUDANÇA DE CARREIRA

Perdeu tudo? Campeão da Champions é flagrado trabalhando como gerente de loja

Jeremy Mathieu venceu títulos importantes com a camisa do Barcelona

Cinco anos depois de se aposentar, o ex-zagueiro Jeremy Mathieu segue trabalhando no mundo esportivo. Mas de uma forma não muito comum para um ex-jogador. Campeão da Champions League com o Barcelona, o francês hoje atua como gerente da seção de futebol de uma loja de materiais esportivos em Marselha. A informação foi divulgada pelo jornal L'Équipe.>

O francês se aposentou do futebol em 2020, aos 36 anos, quando vestia a camisa do Sporting, após grave lesão Ele se machucou durante um treino e teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial. Desde então, leva uma vida discreta, e não costuma publicar nas redes sociais. >

Mathieu começou a carreira no Sochaux, da França, e passou pelo Toulouse antes de ser vendido ao Valencia, da Espanha em 2009. O zagueiro chegou ao Barcelona em 2014 e, no ano seguinte, se sagrou campeão da Champions League. Ficou no clube até 2017 e conquistou outros títulos importantes, incluindo um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, dois Campeonato Espanhóis, três Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.>