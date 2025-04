ATÉ QUANDO?

Torcedores do Bahia são agredidos após empate com Santos: 'Macumbeiros, vão comer acarajé'

Equipes ficaram no 2x2 na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2025 às 11:34

Torcedores do Bahia na Vila Belmiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Torcedores do Bahia foram agredidos verbalmente por santistas após o empate por 2x2 entre as duas equipes na noite do último domingo (6), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ouvir algumas pessoas com a camisa do Peixe disparando ofensas xenofóbicas na direção dos tricolores, ainda na Vila Belmiro.>

"Macumbeiros", fala alguém nas imagens. Logo depois, dá para ouvir um grito de "vão comer acarajé". O empate fora de casa deixou o Esquadrão na 13ª posição da Série A, com dois pontos. Antes, o time do técnico Rogério Ceni estreou na competição com o 1x1 com o Corinthians, na Arena Fonte Nova. Já o Santos, que ainda não teve Neymar à disposição no torneio, é o 16º colocado, com somente um ponto.>

A festa foi nossa!



Empate foi importante, mas dava pra ganhar! pic.twitter.com/6NL3d6lTQn — Neto (@netoecbtv) April 7, 2025