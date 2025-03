ALMEJADO

Ex-Vitória é consultado por seleção europeia para se naturalizar, diz empresário

Com passagem breve pelas categorias de base do Leão, o jogador atualmente joga no Shakhtar Donetsk

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:41

Ex-Vitória, Pedrinho foi convidado para seleção europeia Crédito: Pedro Souza/Atlético

A Federação Ucraniana de Futebol manifestou interesse em contar com o atacante Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk, para defender a seleção do país. Com passagem breve pelas categorias de base do Vitória, o jogador ganhou os holofotes pelo Corinthians. A revelação foi feita pelo empresário do jogador, Will Dantas, em entrevista ao portal “No Ataque”.>

É o que eles mais querem, mas estamos em dúvida. O problema é que, se o Pedrinho se naturalizar e jogar pela Ucrânia, não poderá defender outra seleção Will Dantas Empresário de Pedrinho

O empresário de Pedrinho ainda afirmou que ainda é cedo para tomar uma decisão, mas que no futebol as coisas podem mudar. “Ele é muito novo para tomar uma decisão tão drástica assim. Tem de ser algo ponderado, porque no futebol as coisas mudam muito rápido. Hoje o que parece impossível, amanhã pode ser realidade”, completou.>

Em 2022, quando a guerra entre Rússia e Ucrânia começou, Pedrinho foi emprestado por dois anos ao Atlético-MG, retornando ao Shakhtar Donetsk no começo desta temporada.

