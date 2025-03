RODÍZIO?

Lucas Arcanjo não é mais titular no Vitória? Entenda a disputa pelo gol rubro-negro

Thiago Carpini optou por deixar o goleiro no banco na estreia do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:19

Lucas Arcanjo foi reserva contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma hora antes de começar o confronto entre Vitória e Juventude, os torcedores rubro-negros foram pegos de surpresa com o time titular escolhido pelo treinador Thiago Carpini para o confronto pela estreia do Campeonato Brasileiro. Na lista, o goleiro Lucas Arcanjo estava no banco de reservas, enquanto Gabriel Vasconcelos foi o escolhido para iniciar o confronto. A troca foi explicada pelo técnico em entrevista coletiva após a partida.>

"A escolha pelo Gabriel foi uma escolha, não foi um rodízio. Acho que ele vinha treinando bem. O Lucas fez quase toda temporada até então. O Gabriel é um goleiro que eleva o nível do Arcanjo e do Vitória. Em alguns momentos vai receber chances. Eu tenho dois goleiros desse nível e confio neles. Eles vão competir pela titularidade. A gente entende o momento de cada um, mas sigo sem a ideia de rodízio. Mas isso não quer dizer que eles não vão receber chances", disse.>

Na derrota por 2x0 para o Juventude, antigo time de Gabriel, o goleiro completou a sua quinta partida com a camisa do Vitória. Assim como dito pelo treinador, o jogador da posição mais utilizado na temporada é Lucas Arcanjo, com 11 jogos disputados. >