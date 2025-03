SEM DESCANSO

Vitória vai encarar sequência em abril com oito jogos em 25 dias

Leão enfrenta maratona de partidas, válidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2025 às 16:35

Vitória terá sequência pesada em abril Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O calendário do futebol brasileiro é conhecido pelo alto volume de jogos para os clubes do país, principalmente levando em consideração aqueles que estão classificados para competições internacionais, assim como o Vitória. Em abril, o Leão terá uma sequência com oito jogos em um intervalo de 25 dias pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. >

O primeiro compromisso para os rubro-negros ocorre nesta quarta-feira (2), quando a torcida vai poder acompanhar a volta do Leão ao torneio internacional contra a Universidad Católica, de Quito, no Barradão. O confronto contra os equatorianos será o primeiro da maratona do mês. O adversário do Leão é o atual quinto colocado do campeonato nacional de seu país. >

Logo após a partida, os comandados de Thiago Carpini terão três dias antes de receber o Flamengo, também no Barradão, pela segunda rodada do Brasileirão. Os rubro-negros cariocas tem um jogo marcado para esta quinta-feira (3), pela Libertadores, na Venezuela. Além disso, o Urubu chega à partida após um empate dentro de casa contra o Internacional.>

Três dias depois, a primeira viagem será feita. O destino será a Argentina, especificamente a província de Florencio Varela, para encarar o Defensa y Justicia pela segunda rodada da Sul-Americana. O clube atualmente ocupa a 11ª posição no grupo A da liga argentina, com 17 pontos conquistados em 11 partidas.>

Em um intervalo de dois dias, o Leão vai precisar ir à Minas Gerais para visitar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória só volta a Salvador após o confronto contra o Galo, onde vai encarar o Fortaleza em Salvador e já partir para o Rio de Janeiro em seguida para enfrentar o Fluminense.>

Os últimos dois confrontos de abril ocorrem em solo soteropolitano. Primeiro, o Vitória vai receber o Cerro Largo, equipe uruguaia do grupo do Leão na Sul-Americana. Em seguida, o adversário será o Grêmio, pela sexta rodada da competição nacional. >

Com pouco tempo entre cada partida, o descanso para os comandados de Thiago Carpini só vai vir após o dia 27 de abril. Depois de encarar o tricolor gaúcho, o clube rubro-negro vai contar com cinco dias antes de voltar novamente à campo. Vale lembrar que as datas da Copa Sul-Americana já estão definidas, mas os jogos pelo Brasileirão ainda não possuem as rodadas detalhadas. Mudanças de dia e horário podem acontecer.>

Confira quais são os jogos do Vitória em abril:

02/04 - Vitória x Universidad Católica - Copa Sul-Americana>

06/04 - Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro>

10/04 - Defensa y Justicia x Vitória - Copa Sul-Americana>

13/04 - Atlético-MG x Vitória - Campeonato Brasileiro>

16/04 - Vitória x Fortaleza - Campeonato Brasileiro>

20/04 - Fluminense x Vitória - Campeonato Brasileiro>

23/04 - Vitória x Cerro Largo - Copa Sul-Americana>