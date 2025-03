SUPERAÇÃO

'Jogava com traficantes na infância', revela Antony em papo sobre pressão no futebol

Jogador do Real Betis vive um bom momento no clube espanhol neste ano

A carreira de um jogador é acompanhada por altos e baixos. Após temporadas abaixo com a camisa do Manchester United, o atacante brasileiro Antony parece ter reencontrado o bom futebol com a camisa do Real Bétis, da Espanha. O jogador com passagens pela Seleção Brasileira relembrou dificuldades na infância em Osasco, zona metropolitana de São Paulo, durante entrevista para a DAZN espanhola.>

O atleta conversou sobre a pressão no futebol e desabafou após relembrar do passado. “Pressão? Eu jogava com traficantes, com todos eles. Se você me pergunta se eu tinha medo, claro que eu tinha. Mas sempre tive personalidade muito forte. Quanto mais difíceis as coisas, mais eu queria estar presente, jogando. Quando passo por uma situação difícil, eu lembro do que passei na favela, isso era muito complicado quando morava lá”, declarou.>