ENTENDA

Saiba como gastar menos de R$ 50 para assistir todos os jogos de seu time no Brasileirão

A distribuição dos direitos de transmissão do Brasileirão foi dividida em seis opções diferentes neste ano

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2025 às 17:14

Troféu do Brasileirão Crédito: Joilson Marconne/CBF

O Campeonato Brasileiro está prestes a começar e o torcedor já está fazendo planos de como vai conseguir assistir aos jogos de seu time de coração na maior competição do futebol brasileiro. Com a distribuição dos direitos de transmissão do Brasileirão dividida em seis opções diferentes neste ano, entender o funcionamento do torneio nesta temporada pode ajudar a economizar nos canais de televisão, ou em assinaturas de streamings.>

As partidas do Brasileirão foram dividas em duas ligas diferentes. Enquanto a Libra vendeu seus direitos de transmissão de forma exclusiva para os canais Globo (SporTV, Premiere e Globo tv aberta), a LFU dividiu sua venda para Globo, Record (em TV aberta), Cazé TV (plataforma gratuita online) e Amazon Prime Video (serviço de streaming fechado com jogo exclusivo). As informações foram divulgadas pelo portal Léo Dias.>

Para ter acesso a todos os jogos, apenas o Prime Video e o Premiere são necessários. O Prime Video possui a assinatura mensal de R$ 19,90. Mas também tem a opção de assinatura anual por R$ 166,80, que pode ser parcelado em 12 vezes sem juros no cartão de crédito (R$ 13,90 por mês). O serviço também oferece um plano de assinatura premium por R$ 29,90 onde não há a exibição de anúncios.>

Já o Premiere possui o plano anual básico por R$ 29,90 por mês, o qual o torcedor pode assistir pelo site da plataforma ou via operadora de TV. Caso o torcedor opte por fazer uma assinatura conjunta com o Globoplay o serviço fica por R$ 36,90 ao mês. Ainda há o plano premium (sem anúncios) onde o valor cobrado é de R$ 44,90 ao mês. Vale ressaltar que também há opção de assinar o Premiere pelo Prime Video, no entanto o valor cobrado é mais caro: R$ 59,90 ao mês.>