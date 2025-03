DE SAÍDA

Vitória avança em negociações para empréstimo de volante a clube da Série C

Dionísio foi chamado para voltar ao clube no início da temporada, mas não continua para o restante do ano

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:04

Dionísio, do Vitória Crédito: Pietro Carpi/Reprodução/Instagram

O Confiança está em negociações avançadas para concretizar a contratação do volante Dionísio, do Vitória, por empréstimo. A tendência é de que o contrato dure até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo Arena Rubro Negra e confirmada pelo CORREIO. >

O jogador foi chamado para compor o elenco rubro-negro no início da temporada e disputou cinco jogos, sendo dois como titular. No entanto, o desempenho do volante em campo não agradou à comissão técnica para o restante do ano. O contrato com o Vitória se encerra ao fim de 2025.>