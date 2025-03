VOLTOU

Flamengo pode ter retorno de jogador da Seleção Brasileira contra o Vitória

Expectativa da diretoria do rubro-negro carioca é de que o centroavante Pedro volte a campo ainda em abril

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2025 às 17:49

Atacante Pedro registrou boletim de ocorrência contra membro da comissão de Sampaoli Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode contar com um reforço de peso para a partida contra o Leão. Após sete meses de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo, Pedro foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu. >

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (31) com a presença do atacante. Em uma postagem nas redes sociais, Pedro comemorou a volta aos treinos pelo Urubu. "De volta! Estava com saudade de estar junto a todos. Somente agradecer a Deus", escreveu o camisa nove.>

Expectativa da diretoria carioca é de que o centroavante volte a campo ainda em abril. Pedro ainda cumpre um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores no departamento médico.>

No fim de fevereiro, o centroavante foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo. Alguns dias depois, ele apareceu fazendo o primeiro aquecimento com o grupo.>

O camisa nove se machucou quando estava à disposição da seleção brasileira. No dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois da cirurgia, ele iniciou a recuperação na primeira semana de outubro.>