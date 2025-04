LEMBRA DELE?

Ex-Vitória faz bico como ator após ser 'rejeitado' pelo futebol

Oswaldo de Oliveira treinou o Vitória no Campeonato Brasileiro de 2004

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 18:06

Oswaldo de Oliveira, ex-técnico do Vitória Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Ex-treinador do Vitória, Oswaldo de Oliveira revelou que chegou a fazer "bico" como ator após ser não receber mais oportunidades de treinar uma equipe no Brasil. O técnico está sem clube desde 2019, quando ficou por apenas sete jogos no Fluminense. Aos 74 anos, ele ainda não se define como aposentado. A revelação aconteceu em entrevista ao ge.>

A rotina atual de Oswaldo inclui devorar programas esportivos na televisão, fazer exercícios físicos e ajudar a esposa no trabalho como atriz. Em tom de brincadeira, o técnico disse à equipe responsável pela entrevista que recentemente fez até um "bico" como ator em um filme rodado em São Paulo em que a sua mulher, a atriz Jennifer Setti, participou.>

Oswaldo interpretou ele mesmo: um carioca nascido no Rio Comprido que tem Realengo no coração e vai muito além do meme que marcou um pedaço da carreira do irmão Valdemar Lemos e que entristeceu a mãe dona Santinha, uma figura inspiradora na família.>

Apesar do tempo afastado do futebol, o treinador rechaça a possibilidade de ser considerado como aposentado. "Não, de jeito nenhum. Vou até interromper. O meu telefone não tocou mais. E isso é incrível, porque foi no melhor momento da minha carreira, com experiência. Eu fico vendo os jogos na televisão e digo: 'Pô, eu teria feito diferente'", deu o recado.>