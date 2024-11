GEROU REVOLTA

'Falta de respeito ao futebol', diz jogador argentino após youtuber ser titular em jogo

O influenciador ficou em campo por um minuto como ação de marketing do Deportivo Riestra

Após a partida entre os argentinos Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield, que marcou a estreia do youtuber Spreen como titular no campeonato nacional, o atacante Braian Romero disparou contra a ação de marketing do clube de Buenos Aires. Nas palavras do argentino, a utilização do influenciador em campo nesta segunda-feira (11) teria sido um desrespeito ao próprio esporte.