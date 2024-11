APARIÇÃO RELÂMPAGO

Youtuber estreia como jogador profissional no Campeonato Argentino e sai com um minuto

Ivan Buhajeruk, conhecido como "Spreen", iniciou como titular diante do Vélez Sarsfield e ficou em campo por 47 segundos

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 18:33

Streamer Spreen faz estreia em jogo do Campeonato Argentino Crédito: Reprodução

O youtuber Ivan Buhajeruk, conhecido como "Spreen", estreou no futebol profissional como titular em um jogo da primeira divisão do Campeonato Argentino, nesta segunda-feira (11). Apesar da escalação, o influenciador ficou em campo por apenas 47 segundos, sendo substituído logo no início da partida.

Escalado com a camisa 47, Ivan participou da partida contra o Vélez Sarsfield, válida pela 22ª rodada da competição, como parte de uma ação de marketing do Deportivo Riestra. Spreen tem acordo comercial com uma marca de energéticos que tem o presidente do clube de Buenos Aires como um dos sócios.