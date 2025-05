LIGA TURCA

Fenerbahçe x Konyaspor: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 38ª rodada do Campeonato Turco, a partida será disputada no Şükrü Saracoğlu Stadium, em Istambul, 10h

Fenerbahçe e Konyaspor se enfrentam neste domingo (1º de junho de 2025), às 10h (horário de Brasília), no Şükrü Saracoğlu Stadium, em Istambul, pela 38ª rodada da Super Lig Turca 2024/2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fenerbahçe x Konyaspor ao vivo

Fenerbahçe

O Fenerbahçe ocupa a 2ª posição na tabela, com 81 pontos em 37 jogos, somando 25 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Já sem chances de titulo, a equipe busca se despedir da temporada com uma vitória. Entre os destaques do time estão os atacantes Youssef En-Nesyri, artilheiro com 19 gols, e Dušan Tadić, com 11 gols . >