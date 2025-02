LIGA DOS CAMPEÕES

Feyenoord x Milan: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Champions League

Times se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h

De olho em uma vaga nas oitavas de final da Champions League, o Feyenoord recebe o Milan nesta quarta-feira (12) em jogo de ida dos playoffs da competição. A bola vai rolar a partir das 17h, no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda. O anfitrião da vez terminou a primeira fase na 19ª posição, com 13 pontos somados após quatro vitórias e um empate em oito partidas. Já os italianos conseguiram cinco vitórias e, 15 pontos no total, finalizaram a fase de classificação em 13º. >