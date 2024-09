FUTEBOL

'Fez toda diferença': Carpini lamenta pênalti 'evitável' em derrota do Vitória para o Internacional

Treinador destacou que vai trabalhar para corrigir erros individuais

Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 22:15

Carpini lamentou erros individuais que prejudicaram o jogo Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O técnico Thiago Carpini lamentou a derrota do Vitória para o Internacional por 3 a 1, no Rio Grande do Sul, em um jogo que pôs freio na sequência positiva do Leão no Brasileirão neste domingo (29). De acordo com ele, apesar do time ter sido derrotado, o grupo se apresentou bem, controlando o jogo, mas acabou enfrentando um cenário difícil quando o time da casa teve um pênalti assinalado ao seu favor no final do primeiro tempo da partida.

No lance, Carlos Eduardo caiu na finta de Bruno Gomes e acabou derrubando o lateral do Colorado em uma jogada boba. O técnico analisou que o pênalti, convertido por Alan Patrick, alterou tudo. "Eu acredito que o detalhe que fez toda diferença na partida de hoje foi o pênalti no último minuto do primeiro tempo. A primeira finalização do Inter, se eu não me engano, só foi com 26 minutos do primeiro tempo. A gente até conseguiu controlar bem um time com essa capacidade, com esse elenco que tem", afirmou o treinador.

Apesar da derrota, Carpini destacou que o Vitória se portou como nos últimos jogos, quando venceu Atlético Goianiense e Juventude em sequência. Para ele, a equique criou chances de gols, teve um padrão bem definido de jogo e não abriu mão de ser competitiva. No entanto, ele admitiu que é preciso atenção para que lances como o pênalti não prejudiquem o andamento de outras partidas.

Por fim, o treinador avaliou que o Vitória foi melhor que o Internacional em alguns momentos do segundo tempo e que isso deve ser enfatizado para seguir com o grupo focado. "O adversário foi mais eficiente, mas nós criamos alternativas e, quando fizemos o primeiro gol, nós tivemos as duas ou três chances que poderíamos ter empatado o jogo. Então, eu prefiro avaliar as coisas boas, potencializar e seguir trabalhando", completou.