COPA DO MUNDO DOS CLUBES

Fifa anuncia datas de janela de transferências do Mundial; veja o período de contratações

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os brasileiros que vão estar no torneio nos Estados Unidos



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 21 de maio de 2025 às 16:56

Troféu do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo já sabem quando vão poder realizar contratações para a disputa do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (21), a Fifa anunciou que as equipes classificadas vão poder realizar contratações no período especial entre 1º a 10 de junho.>

Segundo a Fifa, o regulamento foi adaptado para "equilibrar diferenças nos períodos de registro, com chance adicional de reforços durante a competição, ao fim da fase de grupos". Ao todo, 32 clubes vão disputar o Mundial, marcado para acontecer entre 14 de junho e 13 de julho.>

Ainda de acordo com a entidade, os clubes também poderão substituir e adicionar jogadores durante um período restrito de 27 de junho a 3 de julho de 2025, dentro de um limite estabelecido e de acordo com regras específicas - incluindo a condição de que uma janela de registro padrão esteja aberta para o clube no momento.>

O objetivo é incentivar clubes e jogadores com contratos prestes a expirar a encontrarem uma solução adequada para viabilizar a participação dos atletas. A Fifa entende que isso "garantirá que os melhores jogadores estejam em campo, permitindo que os times reforcem seus elencos mesmo durante o torneio.">

Ao todo, a Fifa irá pagar US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) às equipes que vão jogar a competição nos Estados Unidos. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão receber R$ 86,6 milhões somente como prêmio de participação, valor que pode aumentar a depender do desempenho. A expectativa é de que o campeão acumule US$ 125 milhões (R$ 712,43 mi).>

A realização do Mundial de clubes da Fifa nos EUA é considerado um evento teste para a realização da Copa do Mundo de 2026, que também terá como sedes México e Canadá.>

No total, 63 jogos serão realizados em 11 cidades-sede: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington, D.C A competição culminará em uma final espetacular no MetLife Stadium.>