BRIGA

Filho de Maguila é visto agredindo ambulante em casa de show em São Paulo

O homem agredido foi socorrido após 40 minutos, sendo levado a um Pronto-Socorro

Filho do ex-pugilista Maguila, Adenilson Lima dos Santos foi visto agredindo um ambulante em frente a uma casa de show na zona oeste de São Paulo, na noite desta quarta-feira (6). O homem agredido foi socorrido após 40 minutos, sendo levado ao Pronto-Socorro de Santana. As informações foram divulgadas pelo portal Uol.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver Adenilson desferindo socos em direção ao rosto do ambulante, identificado como Osvaldo de Sousa. Nas imagens, o vendedor aparece imobilizado e com o rosto ensanguentado.

De acordo com o ambulante, a discussão teria começado após ter pedido desculpas a um dos seguranças do local por um desentendimento anterior. Segundo Osvaldo, o pedido foi motivado pelo desejo de não ser marcado pelo homem. "Mesmo sem ter feito nada, decidi que ia pedir desculpas para deixar tudo em paz. Ele me falou que não iria me desculpar e começou a gritar comigo, foi quando o Adenilson se aproximou e já começou a me agredir", contou.