LUTO POR MAGUILA

SBT lamenta morte de Maguila: 'Grande sucesso'

Em 1991, esteve presente no lançamento do telejornal Aqui Agora, como comentarista de economia, o que ocasionou um grande sucesso com a proximidade com que conversava com o telespectador, falando de economia doméstica de uma maneira simples e objetiva. Através dele, os telespectadores sabiam desde o preço de alimentos, até itens de construção e a passagem de ônibus se aumentaria ou não. Divertidamente, terminava seus comentários com um soco entre as mãos, com luvas de boxe, mescladas com o suntuoso figurino de terno e gravata borboleta.