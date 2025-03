NADA DE GRANA

Flamengo não ganhou premiação por ter sido o campeão do Carioca; entenda

Rubro-negro conquistou o título estadual diante do Fluminense, no último domingo (16)

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2025 às 09:12

Flamengo é campeão do Campeonato Carioca 2025 Crédito: Campeonato Carioca/Divulgação

O Flamengo foi o campeão do Carioca de 2025. Após vencer a primeira final, o rubro-negro empatou com o Fluminense no último domingo (16), no Maracanã, e levantou seu 39º troféu estadual. O título, porém, não veio acompanhado de cheque generoso. Mais uma vez, não houve qualquer premiação financeira para o vencedor da competição.>

Desde 2021, a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) não destina verba no próprio orçamento do campeonato para premiação. A última vez que isso aconteceu foi em 2020, quando o Fla também foi o campeão e embolsou R$ 2 milhões.>

O que acontece nos últimos anos no Carioca é o seguinte: os clubes recebem um valor fixo, no início do torneio, referente ao repasse da receita dos direitos de transmissão. Desta forma, os times já sabem qual o valor receberão antes mesmo de começar a competição, e não há determinação de bônus para quem avançar de fase.>