BRASILEIRÃO

Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de junho de 2025 às 14:30

Flamengo Crédito: Paula Reis/Flamengo

Em momentos distintos na tabela, Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1º), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2025, no Maracanã. O Rubro-Negro, embalado por uma vitória sobre o Palmeiras, ocupa a vice-liderança e quer assumir a ponta da tabela. Já o Leão do Pici busca recuperação após tropeço diante do Cruzeiro. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Flamengo x Fortaleza ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Disney+ (pay-per-view).>

Flamengo

O time comandado por Filipe Luís vive bom momento na temporada, classificado às oitavas da Libertadores e colado no líder do Brasileirão. Com 21 pontos, o Flamengo aposta no bom desempenho ofensivo e na força do Maracanã para buscar mais uma vitória. A equipe terá desfalques importantes: De la Cruz, Erick Pulgar e Gonzalo Plata estão fora por lesão.>

Fortaleza

Apesar da classificação no torneio continental, o Fortaleza passa por instabilidade no Brasileirão e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Comandado por Vojvoda, o Leão terá desfalques como Pedro Augusto (suspenso), além dos lesionados Moisés e Lucas Sasha. O retrospecto recente contra o Flamengo é equilibrado, com duas vitórias para cada lado nos últimos cinco jogos.>

Prováveis escalações de Flamengo x Fortaleza

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Everton Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Filipe Luís.>