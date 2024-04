INDISCIPLINA

Fluminense afasta herói da Libertadores e outros três jogadores

No Brasileirão, o Fluminense vem de vitória sobre o Vasco, mas ocupa a parte intermediária da tabela

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 12:51

Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução/Twitter

O Fluminense informou, nesta terça-feira, o afastamento de quatro atletas do elenco profissional por indisciplina na concentração para o clássico com o Vasco, no final de semana. Liderando a lista está o atacante John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores. Além dele, Alexsander, Arthur e Kauã Elias foram punidos pela diretoria.

O quarteto não viajou para a disputa da partida com o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores, nesta quinta, e também não enfrenta o Corinthians, no final de semana, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube. O motivo da punição teria sido uma festa organizada pelo grupo, que conturbou o ambiente na concentração. Os atletas teriam levado mulheres para o local e a atitude incomodou as lideranças do elenco.

Essa não é a primeira vez que John Kennedy e Alexsander causam problemas de indisciplina. O afastamento serve como aviso, principalmente para os dois jogadores, de que o clube está disposto a agir com rigor para manter a ordem no grupo.

Líder isolado do Grupo A com quatro pontos, o time carioca tenta manter a condição de primeiro colocado da chave. Com aproveitamento de 50% em dois jogos, o Cerro Porteño está empatado com o Colo Colo logo atrás. O Alianza Lima ocupa a lanterna com um ponto.