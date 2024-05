BASQUETE

Pacers eliminam Bucks e avançam nos playoffs da NBA; Knicks despacham 76ers

O Indiana Pacers confirmou o bom momento na noite desta quinta-feira e despachou o Milwaukee Bucks dos playoffs da NBA. Jogando em casa, venceu o favorito por 120 a 98, alcançou a quarta vitória na série melhor de sete jogos e fechou o confronto por 4 a 2. Na mesma noite, o New York Knicks eliminou o Philadelphia 76ers.

O resultado surpreende porque os Bucks entraram no campeonato como um dos favoritos ao título. Ao longo da temporada regular, brigaram pela liderança da Conferência Leste. Mas o terceiro colocado da tabela acabou se despedindo de forma precoce do mata-mata, logo no primeiro confronto, para um rival que terminou em sexto a fase anterior da competição.