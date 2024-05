PORTAS ABERTAS

Estácio oferece serviços gratuitos para a população; confira

Evento terá como novidade a oferta de sessões de acupuntura

Publicado em 3 de maio de 2024 às 08:43

Atendimento Estácio Crédito: Divulgação

O Centro Universitário Estácio Bahia, em Salvador, realiza na próxima terça-feira (7) a terceira edição do Estácio em Ação. As portas da faculdade estarão abertas para a comunidade com a prestação de diversos serviços gratuitos. São eles: avaliação e orientação nutricional, avaliação psicológica, triagem para tratamento de saúde bucal para crianças e adultos, vacinação, aferição de pressão arterial, testes rápidos para Hepatite e Sífilis, atenção farmacêutica para orientação do uso adequado de medicações e até serviços estéticos, como massagens relaxantes, terapia manual e design de sobrancelhas.

“Todos os atendimentos são feitos por nossos alunos acompanhados pela equipe de docentes. O Estácio em Ação é um mutirão de conhecimento transformado em serviço social”, resume Rodrigo Araújo, reitor da Estácio Bahia. A meta da ação social é atender mil pessoas em um único dia.

Moradores da comunidade do Arraial do Retiro são esperados mas todos os serviços serão ofertados para qualquer pessoa interessada que procure a Estácio Bahia nesta data. A novidade desta edição é a oferta de sessões de acupuntura realizadas pelos estudantes e professores do curso de Biomedicina.

As pessoas acolhidas durante do Estácio em Ação e que demandem de acompanhamento mais complexo ou a longo prazo poderão ser encaminhadas para tratamento nas clínicas escolas de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. “Se houver necessidade de um procedimento como a extração de um dente, por exemplo, será agendada uma data para este atendimento específico. Os encaminhamentos serão feitos de acordo com as avaliações”, explica Cosete Rodrigues, coordenadora do curso de Enfermagem da Estácio Bahia.

Na oportunidade, quem participar do Estácio em Ação var poder tirar dúvidas dobre o Imposto de Renda no mutirão do curso de Ciências Contábeis e buscar orientação de advogados nas áreas de Direito do Consumidor e Família no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). A programação inclui ainda palestras, oficinas e rodas de conversa com especialistas de diversas áreas, aulas shows de Gastronomia, além de atividades lúdicas para crianças na brinquedoteca.

Serviço:

O que? Estácio em Ação:

Quando? Dia 8 de maio (das 8h às 13h)

Onde? Campi Gilberto Gil – Rua Xingu, n 179 – Stiep.

Quanto? Serviços gratuitos.

Como? Atendimento por ordem de chegada