VAI COMEÇAR!

Fórmula 1 vai passar na TV? Onde assistir ao vivo e horário do GP de Austrália

Categoria inicia nova temporada no Circuito de Albert Park; tem brasileiro no grid

A nova temporada da Fórmula 1 começa neste fim de semana. O Grande Prêmio da Austrália dá o start da competição, em um ano de muitas novidades. A edição 2025, aliás, é ainda mais especial para os brasileiros, com a presença de Gabriel Bortoleto na Sauber . É o primeiro piloto do país a ser titular em um campeonato desde a aposentadoria de Felipe Massa, no fim de 2017.>

Por causa do fuso horário, as atividades de pista já começam no fim da noite desta quinta-feira (13), pelo horário de Brasília. Já a corrida está marcada para a madrugada do domingo (16). >