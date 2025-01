INUSITADO

Funcionário da Lazio é demitido após publicar foto nu para mostrar implante peniano

Juan Bernabé já tinha protagonizado polêmica por ter feito uma saudação fascista em uma partida da equipe

A Lazio demitiu o treinador de águias Juan Bernabé após o profissional publicar fotos do resultado de seu implante peniano nas redes sociais. O falcoeiro espanhol de 56 anos divulgou imagens mostrando seus órgãos genitais após passar pelo procedimento médico no último sábado (11), para melhorar sua vida sexual.

"A Lazio, chocada ao ver as imagens e o vídeo de Juan Bernabé e ao ler as declarações que os acompanhavam, anuncia que interrompeu, com efeitos imediatos, todas as relações com ele, dada a gravidade do seu comportamento", afirmou a equipe, em comunicado divulgado na última segunda-feira (13).