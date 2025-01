TÊNIS

João Fonseca embolsa premiação milionária com vitória épica; veja valores

Tenista de 18 anos ganhou de top 10 do mundo em estreia na chave principal do Australian Open

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 11:35

João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev no Australian Open Crédito: Australian Open/Divulgação

João Fonseca vive uma fase avassaladora na carreira. Aos 18 anos, o brasileiro estreou na chave principal de um Grand Slam de forma épica: vitória por 3 sets a 0 sobre o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, e classificação à segunda rodada do Australian Open. Foi a 14ª vitória seguida do jovem tenista, que se tornou profissional em 2024. De quebra, Fonseca embolsou uma enorme quantia com o feito incrível.

Ao todo, o atleta já faturou cerca de R$ 1,8 milhão. O valor soma as qualificatórias e a duas primeiras rodadas do Aberto da Austrália. Em seu primeiro jogo no qualifying, o brasileiro derrotou o argentino Federico Agustin Gomez e garantiu cerca de R$ 135 mil. Na sequência, bateu Coleman Wong, de Hong Kong, e levou R$ 187 mil. Depois, superou o argentino Thiago Tirante, conquistou R$ 277 mil e se garantiu na chave principal do Grand Slam. A presença nesta fase também veio com bonificação: R$ 504 mil.

Com a vitória sobre Rublev e classificação para a segunda rodada, Fonseca assegurou mais R$ 763 mil. Nesta quarta-feira (15), o tenista irá encarar o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo da ATP, pela próxima fase do Australian Open. Uma nova vitória renderá ao jovem mais R$ 1,1 milhão.

Confira as premiações do Australian Open:

Quali

1ª rodada: AU$ 35 mil (US$ 22 mil ou R$ 135 mil)

2ª rodada: AU$ 49 mil (US$ 30,5 mil ou R$ 187 mil)

3ª rodada: AU$ 72 mil (US$ 45 mil ou R$ 277 mil)

Chave Principal