BASQUETE

Golden State Warriors x San Antonio Spurs: onde assistir, horário e transmissão da NBA Cup

Confronto na NBA Cup reúne Curry e Wembanyama em duelo decisivo pelo Grupo C

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:30

Stephen Curry e Jimmy Butler são os principais jogadores do Golden State Warriors Crédito: Divulgação/NBA

Golden State Warriors (7–6) e San Antonio Spurs (8–3) se enfrentam às 23h30 desta sexta-feira (14), no Frost Bank Center, em duelo válido pela NBA Cup 2025. O confronto ocorre poucos dias após o jogo eletrizante entre as equipes, vencido pelos Warriors por 125 a 120, e volta a colocar frente a frente Stephen Curry e Victor Wembanyama. Veja abaixo onde assistir, como chegam as equipes e todos os detalhes do confronto.



Onde assistir Warriors x Spurs ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, disponível para todo o Brasil via streaming.

Como chegam os Warriors

O Golden State chega embalado após a vitória por 125 a 120 no encontro mais recente entre as franquias. Depois de um início lento, os Warriors cresceram ao longo da última partida — especialmente no terceiro quarto, quando marcaram 43 pontos e assumiram o controle do jogo.

O time de Steve Kerr busca afirmar sua campanha na NBA Cup após estrear na competição com uma derrota dura (129 a 104), que deixou a franquia na última colocação do grupo, com o pior saldo da chave (-25). O desempenho defensivo é o principal ponto de atenção.

Como chegam os Spurs

Os Spurs, apesar da derrota recente para o Golden State, vivem momento mais sólido. No duelo anterior, dominaram o início do jogo, abrindo vantagem no primeiro quarto, mas não conseguiram manter o ritmo. O time sofreu justamente no terceiro período, quando levou 43 pontos e perdeu força.

Pela NBA Cup, porém, a equipe lidera o Grupo C da Conferência Oeste, após vitória segura na primeira rodada — 121 a 110 — conquistando um saldo de +11, fator importante na competição curta. Sob liderança de Wembanyama, o San Antonio depende apenas de si para avançar.

Situação do Grupo C da NBA Cup

San Antonio Spurs (1–0)

Portland Trail Blazers (1–0)

Denver Nuggets (1–1)

Houston Rockets (0–1)

Golden State Warriors (0–1)

Ficha técnica