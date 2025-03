VIRADA

Goleiro do Barcelona afirma que faltou força ao Atlético de Madrid: 'Sinto um pouco de pena'

Os colchoneros perderam de virada por 4 a 2 do Barcelona na La Liga

A remontada deu o que falar, e um dos que mais comentou sobre foi Szczesny, goleiro do Barcelona, que afirmou sentir pena dos colchoneros. "Até os 70 minutos, ninguém esperava este final. Alcançamos esta vitória e estamos felizes, embora admita que sinto um pouco de pena do adversário", afirmou.>

O goleiro também avaliou que faltou força para o time adversário frente ao Barcelona: "O futebol é brutal e pode-se dizer que faltou força ao Atlético no final e neste esporte você tem que ser ousado para aproveitar as oportunidades".>

Essa foi a segunda vez em que a derrota do Atlético foi definida no finalzinho do jogo em menos de uma semana. Vindo de uma disputa de pênaltis contra o Real Madrid, onde perdeu por uma cobrança anulada por dois toques de Julián Álvarez, o Atlético tomou a virada do Barcelona nos acréscimos. >