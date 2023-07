Bahia é o único time que manda os seus jogos na Fonte Nova. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Não é segredo que o Grupo City, representado pelo Bahia, tem interesse em participar da gestão da Fonte Nova. Mas, de acordo com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes da Bahia, Davidson Magalhães, a única forma do fundo que controla a SAF do tricolor ter a concessão do estádio será participando da licitação que está prevista para acontecer em 2028.



Em entrevista nesta segunda-feira (24), Davidson explicou que o City já demonstrou interesse na Fonte Nova, mas que o contrato de gestão atual não será rompido antes do fim.

"O City tem utilizado [a Fonte Nova] porque hoje a SAF é a dona do Bahia. Ela tem os seus interesses, mas nós explicamos que nós temos uma PPP (Parceria Público-Privada), que nós não podemos romper o contrato. Um contrato até 2028, vamos cumprir esse contrato e depois será aberta concessão. Quem tiver interesse, que se habilite. O Grupo City demonstrou interesse no ativo, esperamos que daqui até lá, na constituição da nova seleção, tenhamos essa alternativa", explicou.

Em entrevista ao canal oficial do Bahia, o CEO do clube, Raul Aguirre, afirmou que o Esquadrão tem interesse em participar da gestão do estádio. Atualmente o Bahia é a única equipe que manda jogos com regularidade na Arena.

"A gente tem muito interesse no ativo da Fonte Nova, seja para participar da administração ou até da propriedade, dependendo de um conjunto de condições. Desse conjunto, um dos principais é a nossa plena consciência de que esse é um ativo que pertence ao povo da Bahia, representado pelo governo", disse Aguirre.