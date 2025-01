ESTADO PRECÁRIO

Gramado do Joia da Princesa passará por revitalização para receber partida do Baianão

O estádio está marcado para sediar o jogo entre Bahia e Jacuipense no próximo dia 12

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 20:35

O gramado do Joia da Princesa vai passar por um processo de revitalização emergencial Crédito: Divulgação/Jorge Magalhães

O Estádio Municipal Alberto Oliveira, conhecido como Joia da Princesa, em Feira de Santana, vai precisar passar um processo de revitalização emergencial para estar em condições de sediar a partida entre Bahia e Jacuipense pelo Campeonato Baiano. Segundo o superintendente municipal de esportes, Emerson Britto, a nova gestão municipal recebeu o estádio em condições precárias. O confronto pela primeira rodada da competição está marcado para o dia 12.



De acordo com o superintendente, a equipe realizou um levantamento das condições do estádio e o cenário encontrado foi descrito como preocupante, com o gramado impróprio para a prática de futebol. "Hoje, o gramado está impossibilitado de receber jogos profissionais, amadores ou qualquer tipo de partida. A situação é realmente devastadora", afirmou.

Além do gramado, outras áreas do estádio demandam atenção, como a estrutura dos alambrados, iluminação, sistema elétrico e hidráulico, e áreas repletas de resíduos. "Nos deparamos com uma situação deplorável. Estamos preparando um relatório completo para o prefeito, que irá definir as ações necessárias", explicou Britto.

Uma das primeiras medidas adotadas foi a reativação do contrato com a empresa responsável pela manutenção do gramado, cujos pagamentos estavam atrasados há três meses. "Conseguimos, com a credibilidade do prefeito José Ronaldo, que a empresa retomasse as atividades imediatamente. O engenheiro agrônomo da empresa garantiu que o gramado estará recuperado para o jogo do dia 12", destacou o superintendente.