HISTÓRICO

Hamilton pilota McLaren de Senna em São Paulo; veja vídeo

Homenagem aconteceu em Interlagos

O piloto britânico Lewis Hamilton liderou mais uma homenagem a Ayrton Senna na manhã deste domingo, no Autódromo de Interlagos, poucas horas antes da largada do GP de São Paulo. O heptacampeão mundial pilotou a McLaren com a qual o ídolo brasileiro conquistou seu segundo título na Fórmula 1, em 1990.

Originalmente, a homenagem estava prevista para ocorrer no fim da tarde de sábado. No entanto, a forte chuva que atingiu a região do autódromo paulistano impediu a realização do evento na data. Com o motor frio, Hamilton teve dificuldade para fazer o carro ligar.