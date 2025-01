ESTADO GRAVE

Hospital confirma que Léo Batista foi diagnosticado com câncer no pâncreas

O jornalista foi internado no último dia 6 de janeiro com quadro de desidratação e dor abdominal

O jornalista Léo Batista foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. Ele está internado em estado grave no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro no último dia 6 de janeiro com um quadro de dor abdominal e desidratação. O hospital emitiu um boletim médico sobre o estado de saúde do jornalista após repercussão sobre a internação nesta sexta-feira (17). A informação foi divulgada pelo portal Léo Dias.